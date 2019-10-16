2019-10-16T13:50:55+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» оштрафовали на 50 тысяч рублей

В прошлом сезоне команда выплатила более полумиллиона рублей штрафов
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Директорат Всероссийской федерации волейбола оштрафовал волейбольный клуб «Протон-Саратов» на 50 тысяч рублей. Решение принято 14 октября за нарушение требований регламента, а именно – «за нарушение требований по использованию рекламных носителей».

Это первый штраф команды в новом сезоне. В прошедшем сезоне «Протон-Саратов» оштрафовали по различным поводам на более чем полмиллиона рублей.

По информации министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова, в регионе существуют 10 профессиональных клубов, в том числе, волейбольный «Протон-Саратов». Их финансирование осуществляется за счет областного бюджета и в 2019 году составило свыше 380 млн рублей.

Решение директората ВФВ

Решение директората ВФВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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