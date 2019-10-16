В Энгельсе у рынка горел автобус
Пламя начали тушить до приезда пожарных
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Сегодня, 16 октября, утром у хозяйственного рынка в Энгельсе полыхал пассажирский автобус.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», мимо проезжали сотрудники горспаса, которые остановились и вместе с водителем транспорта устранили возгорание до приезда пожарных.
Прибывшие огнеборцы закончили тушить, обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, это не единственный случай возгорания общественного транспорта. Так, ранее в Энгельсе у ярмарки горел автобус №275, из-за чего обуглились лавки. В Саратове горел автобус №11.
ИСТОЧНИК KP.RU