В Энгельсе у рынка горел автобус

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-16T12:26:50+03:00

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Сегодня, 16 октября, утром у хозяйственного рынка в Энгельсе полыхал пассажирский автобус.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», мимо проезжали сотрудники горспаса, которые остановились и вместе с водителем транспорта устранили возгорание до приезда пожарных.

Прибывшие огнеборцы закончили тушить, обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, это не единственный случай возгорания общественного транспорта. Так, ранее в Энгельсе у ярмарки горел автобус №275, из-за чего обуглились лавки. В Саратове горел автобус №11.

ИСТОЧНИК KP.RU