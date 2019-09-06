Огонь от горящего в Энгельсе автобуса обуглил лавки

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-06T18:40:37+03:00

Огонь от горящего в Энгельсе автобуса расплавил лавки Фото: Александр Уриевский

Во время пожара пострадал водитель — обжег себе руки

Изменить размер текста: A A

Из-за полыхающего сегодня, 6 сентября, в Энгельсе автобуса обуглились лавки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», деревянные лавки находились в непосредственной близости от огня.

Напомним, автобус №275 загорелся в 18:11 у площади Свободы, 7.

В 18:30 возгорание на площади 30 кв. м было локализовано прибывшими расчетами пожарных. Пассажиры автобуса не пострадали, однако водитель транспорта — 55-летний Иван Жарков — обжег себе руки. Причины возгорания пока неизвестны.

Теперь площадь Свободы, на пересечении с улицей Нестерова, перекрыта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730559" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат горящий автобус в Энгельсе.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU