Огонь от горящего в Энгельсе автобуса обуглил лавки
Во время пожара пострадал водитель — обжег себе руки
Огонь от горящего в Энгельсе автобуса расплавил лавкиФото: Александр Уриевский
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Из-за полыхающего сегодня, 6 сентября, в Энгельсе автобуса обуглились лавки.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», деревянные лавки находились в непосредственной близости от огня.
Напомним, автобус №275 загорелся в 18:11 у площади Свободы, 7.
В 18:30 возгорание на площади 30 кв. м было локализовано прибывшими расчетами пожарных. Пассажиры автобуса не пострадали, однако водитель транспорта — 55-летний Иван Жарков — обжег себе руки. Причины возгорания пока неизвестны.
Теперь площадь Свободы, на пересечении с улицей Нестерова, перекрыта.
Пожарные тушат горящий автобус в Энгельсе.Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU