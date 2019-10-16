Опубликован список улиц для подвоза воды в Юбилейный
Цистерны приедут по пяти адресам
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Для жителей Волжского района Саратова сегодня, 16 октября, будут подвозить воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с отключением воды на десятках улиц поселка Юбилейный для планового ремонта.
Цистерны будут подъезжать по адресам:
- улица Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 – 17:00);
- улица Муленкова, 6 (12:00 – 13:30; 18:30 – 20:00);
- улица Абрикосовая, 1 (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00);
- ЦДК, 5 (12:00 – 13:00; 17:00 – 18:30);
- 1-й Овсяной проезд, 1 (13:00 – 13:30; 18:30 – 20:00).
ИСТОЧНИК KP.RU