Опубликован список улиц для подвоза воды в Юбилейный

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-16T08:13:21+03:00

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Для жителей Волжского района Саратова сегодня, 16 октября, будут подвозить воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с отключением воды на десятках улиц поселка Юбилейный для планового ремонта.

Цистерны будут подъезжать по адресам:

- улица Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 – 17:00);

- улица Муленкова, 6 (12:00 – 13:30; 18:30 – 20:00);

- улица Абрикосовая, 1 (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00);

- ЦДК, 5 (12:00 – 13:00; 17:00 – 18:30);

- 1-й Овсяной проезд, 1 (13:00 – 13:30; 18:30 – 20:00).

ИСТОЧНИК KP.RU