2019-10-15T09:30:38+03:00
Общество

В Саратове поселок Юбилейный на сутки останется без воды

16 октября пройдут плановые профилактические работы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поселок Юбилейный Волжского района Саратова почти на сутки останется без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 16 октября там пройдут плановые профилактические работы.

С двух часов ночи и до полуночи не будет воды в домах на улицах Исаева, Братьев Никитиных, Скоморохова, Муленкова, Усть-Курдюмская, Самойловская, Факельная, Светлая и другие, а также поселки Иволгино, Зональный и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдет фестиваль любителей романса
Саратовский спортсмен взял бронзу межрегионального турнира по греко-римской борьбе
Под Вольском мужчина забил попутчика молотком из-за закончившегося топлива
В Саратове трое человек пострадали в столкновении ВАЗов
В поселке Солнечный квартирант-рецидивист украл у мужчины телевизор
Более 8 тыс. саратовских школьников посетили «Цифровые уроки»
В Саратове прожженные рецидивисты украли из больницы телевизор
В Саратове впервые пройдут гастроли «Царицынской оперы»
В Саратовской государственной юридической академии представили врио ректора
Саратовские борцы взяли семь мест городского турнира
Грузовик протаранил «Приору» на кольце НИИ в Саратове
В Саратове сельчанин влез через балкон в чужой дом ради кражи золота и техники
Саратовские спортсмены взяли восемь медалей Кубка области
Саратовская область получит 40 млн рублей на машины «скорой помощи»
Назначен новый директор инженерного лицея в Саратове
Регоператор: Крупногабаритные отходы должны складироваться только в отведенных для этого местах
В Балашове у пенсионера украли банковскую карту и телефон
В Саратове улицу Горького обещают сегодня открыть для проезда
Спустя год Екатерину Широкову нашли погибшей
Пьяный саратовец случайно убил человека в магазине
Подробности смертельного ДТП под Саратовом: большегруз буксировал «КамАЗ»
Утром и днем во вторник в Саратовской области будет дождь и тепло до +21
Ректор Саратовской юридической академии уволен со своего поста