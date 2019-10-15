В Саратове поселок Юбилейный на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-15T09:30:38+03:00

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Поселок Юбилейный Волжского района Саратова почти на сутки останется без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 16 октября там пройдут плановые профилактические работы.

С двух часов ночи и до полуночи не будет воды в домах на улицах Исаева, Братьев Никитиных, Скоморохова, Муленкова, Усть-Курдюмская, Самойловская, Факельная, Светлая и другие, а также поселки Иволгино, Зональный и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU