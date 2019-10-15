В Саратовской области рекламные агенты МТС опрокинулись на трассе
Два человека пострадали в слетевшем с трассы авто
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На трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Балаковском районе Саратовской области недалеко от села Маянга перевернулась Toyota.
Водитель и пассажир автомобиля получили травмы, один из них – водитель - госпитализирован врачами «скорой помощи». Пассажиру автомобиля помощь оказана на месте.
На месте переворачивания автомобиля рассыпалась реклама сотового оператора МТС.
ИСТОЧНИК KP.RU