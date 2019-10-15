Прекращены поиски двух пропавших в Саратове подростков
Дети нашлись
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В Саратове нашли пропавшего 15-летнего Савелия Калапуца и его 13-летнего друга.
Это «КП-Саратов» подтвердили в УМВД Саратова.
Напомним, Савелий вышел из дома в 08:30 12 октября и не вернулся.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» горожан попросили «не распространять панику и не устраивать самостоятельных поисковых мероприятий, поскольку это могло напугать ребят, и они бы убежали из знакомого им района в незнакомый, где им будет опаснее находиться».
ИСТОЧНИК KP.RU