Прекращены поиски двух пропавших в Саратове подростков

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-15T15:06:21+03:00

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В Саратове нашли пропавшего 15-летнего Савелия Калапуца и его 13-летнего друга.

Это «КП-Саратов» подтвердили в УМВД Саратова.

Напомним, Савелий вышел из дома в 08:30 12 октября и не вернулся.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» горожан попросили «не распространять панику и не устраивать самостоятельных поисковых мероприятий, поскольку это могло напугать ребят, и они бы убежали из знакомого им района в незнакомый, где им будет опаснее находиться».

ИСТОЧНИК KP.RU