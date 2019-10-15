«Лиза Алерт» просит саратовцев не распространять панику из-за пропажи двух мальчиков

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-15T12:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Саратове просят не распространять панику из-за пропажи двух мальчиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде, поиски ведутся силами полиции и добровольцами. При этом мальчики периодически выходят на связь.

- Мы просим вас не распространять панику и не устраивать самостоятельных поисковых мероприятий, поскольку это, скорее, напугает ребят, и они убегут из знакомого им района в незнакомый, где им будет опаснее находиться. Массовые поиски на волне истерики могут привести к действиям, нарушающим закон, а именно: к несанкционированному проникновению в «подозрительные» помещения, к остановке и «досмотрам» «подозрительных» машин, к хватанию всех похожих мальчиков и к хватанию людей, хватающих мальчиков и т. д. и т. п. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, — обратились волонтеры к саратовцам.

Напомним, ранее появилось, сообщение, что в городе пропали два подростка. Полиция занимается поисками.

ИСТОЧНИК KP.RU