В Саратове пропали два подростка

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-15T12:35:47+03:00

О детях ничего не известно уже три дня

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В Саратове 12 октября в 8:30 из дома, расположенного на проспекте 50 лет Октября, вышел из дома и не вернулся 15-летний Савелий Калапуц.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, его мать не смогла найти подростка и 14 октября сообщила в полицию.

Приметы мальчика: на вид 15 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы волнистые средней длины, виски и затылок выбриты, глаза голубые.

Был одет в куртку цвета хаки длиной до середины бедра, темно-коричневые джинсы, темно-серые кроссовки с белой подошвой, при себе имел объемный рюкзак темно-серого цвета.

Сейчас сотрудники полиции ведут розыск.

Выяснилось, что несовершеннолетний может быть со своим 13-летним другом, разыскиваются оба мальчика.

Информацию о местонахождении пропавших просят сообщать по телефонам: 02 и 74-70-16, 74-70-17.

ИСТОЧНИК KP.RU