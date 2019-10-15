В Саратове пропали два подростка
В Саратове 12 октября в 8:30 из дома, расположенного на проспекте 50 лет Октября, вышел из дома и не вернулся 15-летний Савелий Калапуц.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, его мать не смогла найти подростка и 14 октября сообщила в полицию.
Приметы мальчика: на вид 15 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы волнистые средней длины, виски и затылок выбриты, глаза голубые.
Был одет в куртку цвета хаки длиной до середины бедра, темно-коричневые джинсы, темно-серые кроссовки с белой подошвой, при себе имел объемный рюкзак темно-серого цвета.
Сейчас сотрудники полиции ведут розыск.
Выяснилось, что несовершеннолетний может быть со своим 13-летним другом, разыскиваются оба мальчика.
Информацию о местонахождении пропавших просят сообщать по телефонам: 02 и 74-70-16, 74-70-17.
ИСТОЧНИК KP.RU