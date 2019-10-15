Подробности смертельного ДТП под Саратовом: большегруз буксировал «КамАЗ»
Авария произошла вечером
Фото ГИБДД Саратовской области
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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Саратовском районе, которое случилось вчера вечером, 14 октября, с участием легковушки и большегруза.
Фото ГИБДД Саратовской области
- Около 20:30 на 3-м км автодороги Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай 55-летний водитель «Лады Приора» не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал дистанцию и врезался в МАЗ, который на жесткой сцепке буксировал «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU