2019-10-14T21:53:09+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель «Приоры» скончался после столкновения с грузовиком

Авария произошла в районе села Вольновка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 октября, на трассе Саратов —Новые Бурасы, в районе села Вольновка столкнулись Lada Priora и МАЗ.

Легковушка после удара улетела в овраг, за ее рулем был 55-летний мужчина, который скончался.

Тело спасатели достали с помощью гидравлического инструмента.

Помимо них на месте работают врачи скорой помощи, дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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