Под Саратовом водитель «Приоры» скончался после столкновения с грузовиком
Авария произошла в районе села Вольновка
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Сегодня, 14 октября, на трассе Саратов —Новые Бурасы, в районе села Вольновка столкнулись Lada Priora и МАЗ.
Легковушка после удара улетела в овраг, за ее рулем был 55-летний мужчина, который скончался.
Тело спасатели достали с помощью гидравлического инструмента.
Помимо них на месте работают врачи скорой помощи, дорожная инспекция.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU