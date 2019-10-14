2019-10-14T22:35:04+03:00
Общество

Ректор Саратовской юридической академии уволен со своего поста

Новым ректором станет руководитель Института дополнительного профессионального образования СГЮА
Ольга Симонова
Поделиться:
Сергей Суровов. Фото сайта СГЮАСергей Суровов. Фото сайта СГЮА
Изменить размер текста:

Ректор Саратовской государственной юридической академии Сергей Суровов был уволен со своего поста.

Как стало известно «КП-Саратов», новым ректором станет Екатерина Ильгова, руководящая Институтом дополнительного профессионального образования СГЮА. Завтра ее представят преподавательскому составу.

Екатерина Ильгова. Фото с сайта института дополнительного профессионального образования

Екатерина Ильгова. Фото с сайта института дополнительного профессионального образования

Отмечается, что последним днем работы Суровова в академии был 11 октября.

Сегодня, 14 октября, на сайте СГЮА проводятся «работы по оптимизации». Однако они ограничены только страницей, где должна быть информация о руководстве. Все остальные разделы нормально функционируют.

Напомним, Сергей Суровов был ранее исключен из состава Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области.

Также Президент региональной ТПП Алексей Антонов написал в областную прокуратуру запрос по поводу Суровова. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова — его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Затем запрос направила в прокуратуру зампред облдумы Ольга Болякина. Она проверит, на каком основании в помещениях муниципального Лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа. Запрос также касается личности ректора и его семьи — директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем Гимназии государственных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом водитель «Приоры» скончался после столкновения с грузовиком
Саратовским педагогам с 1 октября поднимут зарплату
Саратовский «Автодор» проиграл «Химкам»
В Волжском районе Саратова объявили карантин из-за бешеной лисы
После убийства Лизы Киселёвой в Саратове снесут гаражи
В Краснокутском районе сотрудников УК обязали прочистить дымоходы
В Саратове прошли соревнования по единоборствам
Житель Аткарска отработает оскорбление полицейского
В Вольске семеро пожарных тушили дом
Под Саратовом мужчина пускал наркоманов колоться за еду
В Саратовской области стали меньше болеть гриппом
В Саратове прошли соревнования по автомобильному спорту
После вмешательства прокуратуры в Пугачеве отремонтировали дорогу
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске мужчине отказались смягчать срок убийце знакомого за бутылку водки
В Балашовском районе горел дом
В Саратове похитители велосипеда попали на камеру видеонаблюдения
В Саратовской области 8 705 семей получают выплату за первенцев
Томск представил в Саратове «Роман с кокаином»
В Саратовской области зарегистрировано только 14 юных наркоманов