Ректор Саратовской юридической академии уволен со своего поста

СЕГОДНЯ 22:15 2019-10-14T22:35:04+03:00

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Ректор Саратовской государственной юридической академии Сергей Суровов был уволен со своего поста.

Как стало известно «КП-Саратов», новым ректором станет Екатерина Ильгова, руководящая Институтом дополнительного профессионального образования СГЮА. Завтра ее представят преподавательскому составу.

Екатерина Ильгова. Фото с сайта института дополнительного профессионального образования

Отмечается, что последним днем работы Суровова в академии был 11 октября.

Сегодня, 14 октября, на сайте СГЮА проводятся «работы по оптимизации». Однако они ограничены только страницей, где должна быть информация о руководстве. Все остальные разделы нормально функционируют.

Напомним, Сергей Суровов был ранее исключен из состава Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области.

Также Президент региональной ТПП Алексей Антонов написал в областную прокуратуру запрос по поводу Суровова. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова — его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Затем запрос направила в прокуратуру зампред облдумы Ольга Болякина. Она проверит, на каком основании в помещениях муниципального Лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа. Запрос также касается личности ректора и его семьи — директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем Гимназии государственных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU