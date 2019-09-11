2019-09-11T15:47:15+03:00
Общество

Сергей Суровов исключен из Общественного совета ГУ МВД Саратовской области

Это подтвердили в полиции
Екатерина Семенова
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Скрин сайта ГУ МВД России по Саратовской областиСкрин сайта ГУ МВД России по Саратовской области
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Сергей Суровов исключен из состава Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области.

Это подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, не назвав, впрочем, точной даты, отметив, что это было недавно.

На сайте ГУ МВД Суровов до сих пор числится председателем Общественного совета.

Напомним, он является ректором СГЮА.

Сергей Суровов

Сергей Суровов

Как ранее писала «КП-Саратов», для СГЮА и его ректора — это не первый неприятный сигнал в последнее время. Президент региональной ТПП Алексей Антонов написал в областную прокуратуру запрос по поводу Суровова. Он просил проверить возможный конфликт интересов у ректора Саратовской государственной юридической академии Сергея Суровова — его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Затем запрос направила в прокуратуру зампред облдумы Ольга Болякина. Она проверит, на каком основании в помещениях муниципального Лицея гуманитарных наук в Саратове на улице Вавилова, 36 располагается частная школа. Запрос также касается личности ректора и его семьи — директором Лицея гуманитарных наук является Ольга Суровова, она же является учредителем Гимназии государственных наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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