Саратовским педагогам с 1 октября поднимут зарплату

СЕГОДНЯ 21:47 2019-10-14T21:47:00+03:00

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Работникам государственных учреждений Саратовской области с 1 октября поднимут зарплату.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, оно опубликовано сегодня.

Так, в 1,09 раза увеличатся оклады трудящихся в казенных и бюджетных учреждения региона.

Особое повышение ждут работники общеобразовательных организаций, педагоги, которые оказывают социальные услуги сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, учители и мастера профессиональных образовательных организаций, которые занимаются производственным обучением.

Кроме того, в список входят граждане, занятые в учреждениях культуры, средний и младший медперсонал, соцработники.

Они будут получать до 28,1 тыс. рублей в месяц.

Зарплата педагогов дополнительного образования детей вырастет до 28,6 тыс. рублей, а тех, кто трудится в дошкольных образовательных организациях, до 25,8 тыс. рублей.

Врачам и работникам медицинских организаций, у которых есть высшее специализированное или иное образование, которые предоставляют соответствующие услуги, будут получать до 56, 2 тыс. рублей в месяц.

Реализовываться постановление будет за счет бюджетных ассигнований в пределах бюджетных обязательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU