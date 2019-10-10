Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-10T16:19:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ выделит Саратовской области более 3,6 млрд рублей на поддержку бюджета. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на странице своих сторонников Volodin.saratov в соцсети Instagram.

- С 1 октября должна быть увеличена заработная плата. До конца года должны рассчитаться с долгами муниципалитеты. Но и конечно, по программе обманутых дольщиков выплачена та часть, которая позволит нам войти в программу и уже в этом году получить необходимые ресурсы для того, чтобы по трети домов из 31-го дома, которые вошли в программу ДОМ.РФ, мы смогли бы достроить или рассчитаться с обманутыми дольщиками, — сказал Володин.

По его словам, крайне важно обеспечить контроль над теми средствами, которые придут в регион, сделать все решения по ним прозрачными.

- Прошу, учитывая, что вопросы повышения оплаты труда касаются бюджетников, а это и врачи, и учителя, и работники дошкольных учреждений, социальные работники, работники культуры. Если вы видите, что-то пошло не так, можете через наш паблик обращаться. Я его читаю. У меня других пабликов нет, — сказал Володин, говоря о странице Volodin.saratov.

Он также затронул тему заработных плат в сферах дорожного и социального строительства. Володин подчеркнул, что, несмотря на то, что стоимость 1 км дорог в Саратовской области такая же, как в других регионах, а вот официальная заработная плата — меньше.

- Вопрос тем, кто является заказчиком по этим объектам, вопрос тем, кто является подрядчиком на дорогах: почему у нас такое происходит? В ближайшее время постараемся разобраться в этом. Также постараемся разобраться, почему у нас стоимость объектов социальной сферы такая же, как в других регионах, но заработная плата на этих объектах меньше, чем в других регионах. Вот эти вопросы у нас в ближайшее время будут в приоритетной повестке. И еще не раз будем к ним возвращаться как при встречах в Саратове, ну и общаясь с вами, и конечно, организовывая эту работу. Еще раз хочу поздравить с таким замечательным днем, — заявил председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU