Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство РФ выделит Саратовской области более 3,6 млрд рублей на поддержку бюджета. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на странице своих сторонников Volodin.saratov в соцсети Instagram.
- С 1 октября должна быть увеличена заработная плата. До конца года должны рассчитаться с долгами муниципалитеты. Но и конечно, по программе обманутых дольщиков выплачена та часть, которая позволит нам войти в программу и уже в этом году получить необходимые ресурсы для того, чтобы по трети домов из 31-го дома, которые вошли в программу ДОМ.РФ, мы смогли бы достроить или рассчитаться с обманутыми дольщиками, — сказал Володин.
По его словам, крайне важно обеспечить контроль над теми средствами, которые придут в регион, сделать все решения по ним прозрачными.
- Прошу, учитывая, что вопросы повышения оплаты труда касаются бюджетников, а это и врачи, и учителя, и работники дошкольных учреждений, социальные работники, работники культуры. Если вы видите, что-то пошло не так, можете через наш паблик обращаться. Я его читаю. У меня других пабликов нет, — сказал Володин, говоря о странице Volodin.saratov.
Он также затронул тему заработных плат в сферах дорожного и социального строительства. Володин подчеркнул, что, несмотря на то, что стоимость 1 км дорог в Саратовской области такая же, как в других регионах, а вот официальная заработная плата — меньше.
- Вопрос тем, кто является заказчиком по этим объектам, вопрос тем, кто является подрядчиком на дорогах: почему у нас такое происходит? В ближайшее время постараемся разобраться в этом. Также постараемся разобраться, почему у нас стоимость объектов социальной сферы такая же, как в других регионах, но заработная плата на этих объектах меньше, чем в других регионах. Вот эти вопросы у нас в ближайшее время будут в приоритетной повестке. И еще не раз будем к ним возвращаться как при встречах в Саратове, ну и общаясь с вами, и конечно, организовывая эту работу. Еще раз хочу поздравить с таким замечательным днем, — заявил председатель Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU