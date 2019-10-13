Три человека погибли в разбившейся о столб машине в Саратове

13 Окт. 23:06 2019-10-13T23:06:02+03:00

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Три человека разбились насмерть в машине, которая врезалась в столб в поселке Юбилейный в Саратове.

Авария произошла вечером 13 октября.

Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", 31-летний рулевой автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением. На большой скорости автомобиль врезался в столб - его правым бортом буквально обжало вокруг мачты освещения.

В результате на месте аварии погибли три человека - девушка и двое мужчин.

На месте ДТП работали сотрудники областной службы спасения, врачи Центра медицины катастроф, пожарные, медики "скорой помощи" и ДПС. Уточняются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU