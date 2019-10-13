В Саратовской области в воскресный день пройдет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-13T07:54:48+03:00

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В Саратовской области сегодня, 13 октября, обещают облачную погоду с прояснениями.

- Днем местами пройдет небольшой дождь, он также ожидается утром. В это же время суток в регионе будет туман с видимостью 500-1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер обещают юго-западный. Он будет дуть со скоростью 6-11 м/с и порывами до 16 м/с.

Температура днем в регионе дойдет до +13…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU