В Саратовской области в воскресный день пройдет небольшой дождь
Утром местами будет туман
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 13 октября, обещают облачную погоду с прояснениями.
- Днем местами пройдет небольшой дождь, он также ожидается утром. В это же время суток в регионе будет туман с видимостью 500-1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Ветер обещают юго-западный. Он будет дуть со скоростью 6-11 м/с и порывами до 16 м/с.
Температура днем в регионе дойдет до +13…+18 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночью и утром в Саратове поднимется сильный ветер
Он может привести к обрыву проводов и падению деревьев
ИСТОЧНИК KP.RU