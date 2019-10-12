Ночью и утром в Саратове поднимется сильный ветер
Он может привести к обрыву проводов и падению деревьев
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В Саратове ночью и утром 13 октября будет сильный юго-западный ветер.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, он усилится до порывов в 15-16 м/с.
Из-за этого могут оборваться провода, попадать деревья и легкие конструкции, повысится риск ДТП.
Также с ночи на утро будет облачно с прояснениями без существенных осадков, температура ночью дойдет до отметок +7…+9 градусов, а днем — +15…+17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU