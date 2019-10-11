Международную трассу «Меридиан» в Саратовской области начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-11T18:10:03+03:00

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Второй экономический форум в Саратове вчера, 10 октября, начался с пленарного заседания, на котором вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин рассказал о развитии Саратовской агломерации, строительстве третьего моста через Волгу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, участники пленума также отметили необходимость реализации именно инфраструктурных проектов, например, автомагистрали «Меридиан» длиной 2 тыс. км.

Председатель совета директоров «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов рассказал на форуме, что строительство участка трассы в Саратовской области начнется в 2020 году.

Дорога пройдет от пункта пропуска Сагорчин (на границе с Казахстаном) до границы с Республикой Беларусь, а самый длинный участок трассы — 630 км — будет идти через Саратовскую область. Сообщение между Китаем и Европой должно быть открыто к 2024 году.

На территории нашего региона, где «Меридиан» будет пересекаться с другими федеральными трассами планируется построить пять логистических центров и объектов дорожного сервиса, на них будут заправки, вертолетные площадки, гостиницы.

На территории Казахстана трасса уже построена. Это отметили представители этого государства на Втором экономическом форуме.

Также на форуме были представители Китая. У Инцинь отметил, что российско-китайские отношения имеют неограниченный потенциал сотрудничества во всех областях экономики, а Саратовская область уже подписала соглашения о сотрудничестве почти со всеми провинциями региона верхнего и среднего течения реки Янцзы.

По итогам первого дня всего было подписано 18 соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU