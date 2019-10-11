Убийство Лизы Киселевой в Саратове. Бастрыкин направил для расследования криминалистов из Москвы

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-11T08:46:55+03:00

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девятилетней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств.

В настоящее время поисковые мероприятия завершены. Следствие по уголовному делу, возбужденному по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, продолжается. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России совместно с сотрудниками областного ГУ МВД России, установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления.

Подозреваемый в убийстве Лизы Михаил Туватин. Фото соцсетей

- К сожалению, ребенок, поиски которого велись с 9 октября, обнаружен погибшим. В день исчезновения девочка ушла около 7:30 утра из дома по направлению в образовательное учреждение, куда так и не явилась.

Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате. Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737176" frameborder="0"></iframe> Жители Саратова требуют расправы над убийцей Лизы Киселевой.Толпа кричит "Открывай" у машины, в которой находится подозреваемый

ИСТОЧНИК KP.RU