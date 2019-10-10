СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-10T16:17:06+03:00

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В Октябрьском районном суде Саратова сегодня, 10 октября, судья Александр Ермолаев принял решение заключить под стражу одного из обвиняемых в превышении полномочий с применением насилия полицейских. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов» с зала суда.

Роман Краснюк, задержанный 8 октября, останется под стражей до 7 декабря на время следствия.

Напомним, офицера полиции Романа Краснюка и двух его сослуживцев — Бозрекова и Стулина — обвиняют в превышении полномочий с применением насилия полицейских.

По данным «Комсомолки», они избивали задержанного в отделе полиции, а после пытали его утюгом, прижимая его к ягодицам потерпевшего и выпуская пар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737051" frameborder="0"></iframe> Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU