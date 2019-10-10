Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу
В Октябрьском районном суде Саратова сегодня, 10 октября, судья Александр Ермолаев принял решение заключить под стражу одного из обвиняемых в превышении полномочий с применением насилия полицейских. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов» с зала суда.
Роман Краснюк, задержанный 8 октября, останется под стражей до 7 декабря на время следствия.
Напомним, офицера полиции Романа Краснюка и двух его сослуживцев — Бозрекова и Стулина — обвиняют в превышении полномочий с применением насилия полицейских.
По данным «Комсомолки», они избивали задержанного в отделе полиции, а после пытали его утюгом, прижимая его к ягодицам потерпевшего и выпуская пар.
Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU