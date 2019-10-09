На трассе под Саратовом водитель ВАЗа пострадал при столкновении с Тонаром

9 Окт. 21:58 2019-10-09T21:58:41+03:00

Мужчина отправлен в реанимацию

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Вечером 9 октября на трассе у поселка Дубки в Саратовском районе произошло ДТП.

Водитель многотонного грузовика Тонар, предварительным данным совершилам поворот, не предоставив преимущество водителю легкового автомобиля ВАЗ-2115.

В результателкновения реанимацией областной службы спасения эвакуирован водитель легковушки. Его состояние оценивается как тяжёлое.

ИСТОЧНИК KP.RU