Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове
В Кировском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения девятилетней Елизаветы Киселёвой.
- По предварительной версии, девочка вышла сегодня, 9 октября, из дома на Высокой улице, 7 в 07:30 и направилась в школу №73, но до нее она так и не дошла. Семья также не знает, где она, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.
Следователи и полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и ищут ребенка. Уже опрошены родственники ребенка, соседи, жильцы близлежащих домов, персонал школы и ровесники.
Напомним, поиск ведет также волонтерский отряд «Лиза Алерт».
Они сообщили, что рост девочки — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.
Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.
С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.
ИСТОЧНИК KP.RU