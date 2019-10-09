Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-09T19:30:15+03:00

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В Кировском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения девятилетней Елизаветы Киселёвой.

- По предварительной версии, девочка вышла сегодня, 9 октября, из дома на Высокой улице, 7 в 07:30 и направилась в школу №73, но до нее она так и не дошла. Семья также не знает, где она, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Следователи и полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и ищут ребенка. Уже опрошены родственники ребенка, соседи, жильцы близлежащих домов, персонал школы и ровесники.

Напомним, поиск ведет также волонтерский отряд «Лиза Алерт».

Они сообщили, что рост девочки — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.

Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.

ИСТОЧНИК KP.RU