2019-10-09T16:37:40+03:00
Экономика

Самой многочисленной делегацией на экономическом форуме в Саратове станет китайская

Делегации приедут на форум не просто посмотреть, но с конкретными идеями и проектами
Поделиться:

Александр Стрелюхин о II Саратовском экономическом форуме.

Изменить размер текста:

Накануне старта II Саратовского экономического форума вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал корреспонденту «КП-Саратов», какие иностранные делегации примут участие в форуме.

- В рамках второго форума, который стартует уже завтра, 10 октября, будет около десятка иностранных делегаций. Причем они не просто приедут посмотреть, они будут со своими идеями. Снова поднимем вопросы развития инфраструктуры, конкретных объектов и целых отраслей экономики региона. К нам приедут делегации Кореи, Ирана, будут представители Германии, Белоруссии, Казахстана. Самая большая делегация в рамках форума — делегация Китая. Мы должны быть максимально открыты всему миру, чтобы использовать передовой опыт, как зарубежный, так и российский, — рассказал Стрелюхин.

Форум пройдет на нескольких площадках в Саратове 10 и 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове
В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву
В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой
Наркоман с ножом порезал в Энгельсе трех человек
В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти
Саратовцы три месяца живут без горячей воды на улице, где пройдет II экономический форум
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На промышленной выставке наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ