Самой многочисленной делегацией на экономическом форуме в Саратове станет китайская

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-09T16:37:40+03:00

Делегации приедут на форум не просто посмотреть, но с конкретными идеями и проектами

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Накануне старта II Саратовского экономического форума вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал корреспонденту «КП-Саратов», какие иностранные делегации примут участие в форуме.

- В рамках второго форума, который стартует уже завтра, 10 октября, будет около десятка иностранных делегаций. Причем они не просто приедут посмотреть, они будут со своими идеями. Снова поднимем вопросы развития инфраструктуры, конкретных объектов и целых отраслей экономики региона. К нам приедут делегации Кореи, Ирана, будут представители Германии, Белоруссии, Казахстана. Самая большая делегация в рамках форума — делегация Китая. Мы должны быть максимально открыты всему миру, чтобы использовать передовой опыт, как зарубежный, так и российский, — рассказал Стрелюхин.

Форум пройдет на нескольких площадках в Саратове 10 и 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU