2019-10-09T14:33:39+03:00
Общество

Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры

Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил о предложении спикера ГД Вячеслава Володина закрепить в нормативной базе обязательства застройщиков сдавать жилье только вместе с социальной инфраструктурой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале по итогам выступления запреда правительства РФ Виталия Мутко в Госдуме.

- Знал что спикер просто так не станет выслушивать дискуссии. Он отметил ,что Мутко встречался во всех фракциях. Пришел в Думу с единомышленниками.

А предложение Володина все восприняли. Он предложил закрепить в обязательном порядке вместе с жильём сдавать и школы и поликлиники и обьекты социальной направленности. А так , строители строят коробки , набивают карманы а люди без инфраструктуры , отсутствия соцобьектов жить там не могут.

Мутко согласился и такую нормативные базу внесёт для регионов.

Думаю и контролирующие органы, правоохранительные тоже могут взять на контроль такую застройку, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
На индустриальном форуме наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ