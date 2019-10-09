Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-09T14:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил о предложении спикера ГД Вячеслава Володина закрепить в нормативной базе обязательства застройщиков сдавать жилье только вместе с социальной инфраструктурой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале по итогам выступления запреда правительства РФ Виталия Мутко в Госдуме.

- Знал что спикер просто так не станет выслушивать дискуссии. Он отметил ,что Мутко встречался во всех фракциях. Пришел в Думу с единомышленниками.

А предложение Володина все восприняли. Он предложил закрепить в обязательном порядке вместе с жильём сдавать и школы и поликлиники и обьекты социальной направленности. А так , строители строят коробки , набивают карманы а люди без инфраструктуры , отсутствия соцобьектов жить там не могут.

Мутко согласился и такую нормативные базу внесёт для регионов.

Думаю и контролирующие органы, правоохранительные тоже могут взять на контроль такую застройку, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU