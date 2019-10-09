Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-09T13:33:36+03:00

По мнению Панкова, областная дума могла бы принять закон, лишающий всех доплат к пенсии пойманным на коррупции и воровстве чиновников

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Депутат Госдумы Николай Панков предложил обратить внимание на несправедливые доплаты к пенсиям осужденных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Поднимаю открыто темы сверхдоходов и всех, кто путает государственный карман с личным. Было бы несправедливо не поднять еще одну.

Как вы думаете, какое денежное содержание из наших денег выплачивается нашим осужденным высокопоставленным пенсионерам? Да, за счет наших налогов. Те чиновники, кто осужден за воровство, мошенничество получают пенсии под 100 тыс. рублей. Это из средств областного и местного бюджета. Точнее, их пенсии достигают 18-22 тыс. рублей. И им идет доплата 80 тысяч через соцзащиту.

То есть начальника посадили за то, что он воровал, грабил имущество горожан, брал взятки, занимался коррупцией. Отсидел срок года четыре. И еще получает по 100 тыс. в месяц.

Предлагаю облдуме принять закон как у военных. Если чиновник осужден за воровские статьи, лишать и звания, и дополнительного финансирования, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU