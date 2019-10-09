2019-10-09T13:33:36+03:00
Общество

Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников

По мнению Панкова, областная дума могла бы принять закон, лишающий всех доплат к пенсии пойманным на коррупции и воровстве чиновников
Поделиться:
Комментарии: comments1
Областная думаОбластная дума
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Николай Панков предложил обратить внимание на несправедливые доплаты к пенсиям осужденных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Поднимаю открыто темы сверхдоходов и всех, кто путает государственный карман с личным. Было бы несправедливо не поднять еще одну.

Как вы думаете, какое денежное содержание из наших денег выплачивается нашим осужденным высокопоставленным пенсионерам? Да, за счет наших налогов. Те чиновники, кто осужден за воровство, мошенничество получают пенсии под 100 тыс. рублей. Это из средств областного и местного бюджета. Точнее, их пенсии достигают 18-22 тыс. рублей. И им идет доплата 80 тысяч через соцзащиту.

То есть начальника посадили за то, что он воровал, грабил имущество горожан, брал взятки, занимался коррупцией. Отсидел срок года четыре. И еще получает по 100 тыс. в месяц.

Предлагаю облдуме принять закон как у военных. Если чиновник осужден за воровские статьи, лишать и звания, и дополнительного финансирования, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На индустриальном форуме наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ