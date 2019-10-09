Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
Саратовские журналисты стали участниками фестиваля региональной прессы «Энергичные люди». Мероприятие ежегодно проводит концерн «Росэнергоатом» в целях повышения компетентности работников средств массовой информации и пресс-служб.
Фестиваль проходит в Зеленогорске Ленинградской области с 9 по 11 октября и собрал порядка 200 участников из регионов РФ и из-за рубежа.
Им расскажут о «хайпе вокруг экологии» и подготовке муниципалитетов к цифровой трансформации. Завершится фестиваль торжественной церемонией вручения наград конкурса.
Холдинг «Волга-Медиа» на фестивале представляет победитель регионального этапа конкурса Екатерина Семенова.
ИСТОЧНИК KP.RU