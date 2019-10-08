Базовая ставка зарплат учителей и врачей в Саратовской области будет повышена

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-08T19:52:36+03:00

Учителям повышение произведено на 3,6 тыс. рублей, врачам — на 5,1 тыс.

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Губернатор Саратовской области Радаев заявил, что в сфере образования и здравоохранения принято решение об увеличении базовой ставки молодым учителям и врачам.

Уже с сентября учителям базовая ставка увеличена с 16,4 до 20 тыс. рублей.

Врачам повышение обещано с октября до 23 тыс. рублей с прежних 17,9 тыс.

Об этом глава региона заявил на совещании с министрами 8 октября, где обсуждались итоги реализации комплексной программы развития отдаленных территорий за девять месяцев.

Напомним, эта программа была инициирована председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, после того, как он в 2018 году в очередной раз посетил отдаленные районы области.

Кроме того, как сообщил губернатор, в этом году будет повышена региональная единовременная выплата молодым сельским учителям — до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU