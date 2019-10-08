2019-10-08T16:30:32+03:00
Общество

Радаев: Мы получили поддержку президента в строительстве обхода Саратова

Строительство автомобильного обхода Саратова через Увек к новому проектируемому мосту через Волгу станет очередным масштабным проектом Саратовской агломерации
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Намечено строительство обхода протяженностью 36 км вокруг Саратова, который выйдет к новому автомобильному мосту через Волгу, который уже спроектирован.

- Мы обратились к президенту с просьбой включить этот проект в планы на следующий год и получили поддержку, – отметил губернатор Валерий Радаев, говоря о строительстве участка автомобильного обхода вокруг Саратова.

Об этом он заявил 8 октября в ходе осмотра финального этапа ремонта дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» у села Тепловка.

Говоря о масштабных транспортных проектах, Валерий Радаев напомнил о строительстве двух железнодорожных переездов: у станции Сенная в Вольском районе и у села Синодское в Воскресенском районе. Они уже в работе.

При поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на федеральный уровень передано порядка 1,5 тыс. км областных дорог. Регион планирует «снять с себя» еще 400 км, что в итоге позволит областному бюджету экономить около 10 млрд. рублей в год, которые пойдут на ремонт и содержание магистралей в регионе.

В 2019 году восстановлено и приведено в порядок 400 км дорог Саратовской области, в следующем году намечено отремонтировать 500 км.

- За два-три года надо решить вопрос ремонта межмуниципальных трасс, привести в порядок автоподъезды к районным центрам, заняться межпоселковыми дорогами, – подчеркнул Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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