В Саратове 13,5 тыс. жителей остаются без водоснабжения
В Саратове 13,5 тыс. жителей остаются без водоснабжения.
Это связано с работой по переврезке абонентов к новому водоводу, проложенному в ходе капитального ремонта проспекта Кирова. По состоянию на 13:00, как сообщили в ООО «КВС», проведен частичный демонтаж старого оборудования.
- Впервые сотрудники компании применили плазменный способ резки труб, позволяющий проводить разрез при наличии воды в трубе. Этот способ, в отличие от традиционной сварки, снижает временной отрезок работ. Кроме работ по переврезкам, бригада ЦВС ведет замену задвижки диаметром 350 мм на Сакко и Ванцетти/Чапаева.
Установленная в процессе замены водовода новая запорная арматура дала возможность перекрывать отдельные участки позволила сократить количество абонентов, попавших сегодня под отключение холодного водоснабжения, с 46 до 13,5 тыс. абонентов, — заявили в компании.
Уточненный перечень отключенных абонентов:
- улица Тараса Шевченко от Рахова до Чапаева,
- улица Мичурина от Рахова до Чапаева,
- улица Советская от Рахова до Радищева,
- улица Чапаева от Мичурина до Дзержинского,
- улица Дзержинского (нечетная сторона) от Чапаева до Горького,
- улица Сакко и Ванцетти от Чапаева до Радищева,
- улица Пушкина от Вольской до Горького,
- Соборная площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU