СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-08T14:00:50+03:00

В ООО «КВС» отметили, что эта цифра могла быть в почти в три раза больше

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В Саратове 13,5 тыс. жителей остаются без водоснабжения.

Это связано с работой по переврезке абонентов к новому водоводу, проложенному в ходе капитального ремонта проспекта Кирова. По состоянию на 13:00, как сообщили в ООО «КВС», проведен частичный демонтаж старого оборудования.

- Впервые сотрудники компании применили плазменный способ резки труб, позволяющий проводить разрез при наличии воды в трубе. Этот способ, в отличие от традиционной сварки, снижает временной отрезок работ. Кроме работ по переврезкам, бригада ЦВС ведет замену задвижки диаметром 350 мм на Сакко и Ванцетти/Чапаева.

Установленная в процессе замены водовода новая запорная арматура дала возможность перекрывать отдельные участки позволила сократить количество абонентов, попавших сегодня под отключение холодного водоснабжения, с 46 до 13,5 тыс. абонентов, — заявили в компании.

Уточненный перечень отключенных абонентов:

- улица Тараса Шевченко от Рахова до Чапаева,

- улица Мичурина от Рахова до Чапаева,

- улица Советская от Рахова до Радищева,

- улица Чапаева от Мичурина до Дзержинского,

- улица Дзержинского (нечетная сторона) от Чапаева до Горького,

- улица Сакко и Ванцетти от Чапаева до Радищева,

- улица Пушкина от Вольской до Горького,

- Соборная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU