2019-10-08T13:56:35+03:00
Общество

Жильцам нового дома в Елшанке нужны волонтеры для помощи в переезде

У пожилых людей нет возможности перевезти весь свой скарб из бараков в новый дом
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Новый дом в Ешланке для переселенцев из бараков построили благодаря Вячеславу ВолодинуНовый дом в Ешланке для переселенцев из бараков построили благодаря Вячеславу ВолодинуФото: Александр Уриевский
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Жители бараков в поселке Елшанка в Саратове продолжают переезжать в новый многоэтажный дом, который был построен в районе по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина.

При этом многим из них потребовалась помощь в переезде. Это касается одиноких престарелых жителей бараков и молодых мамочек с детьми. Лишних денег на грузчиков и машины у них нет, а самостоятельно вынести и перевезти свое имущество они не могут.

Объявление о поиске неравнодушных волонтеров появилось в соцсетях.

- В радостный, но в самый сложный момент они оказались одни. Жители Елшанки просят помочь. Одинокие бабушки и дедушки, мамы с детьми не могут переехать в новый дом. Нужна помощь при переезде: перетащить коробки и сумки, мебель, кухонную утварь. Вынести из квартиры на улицу, загрузить в машину, а затем выгрузить и донести до нового жилья. Если вдруг есть среди наших подписчиков неравнодушные люди, готовые помочь, то звоните координатору: +7 (937) 029-66-53, Игорь Лазарев, — говорится в сообщении.

Переезд в новый дом у многих затягивается

Переезд в новый дом у многих затягивается

Напомним, по решению Вячеслава Володина, которого жители бараков попросили о помощи в получении нового жилья, квартиры в доме сданы с полной отделкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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