2019-10-08T11:56:59+03:00
Экономика

Саратовские форелевые фермы приступают к продаже рыбы частным заказчикам

Форель с фермы в Энгельсе пойдет в местные торговые точки и кафе
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В Саратове запустили в специальные бассейны 14 тыс. мальков форели, практически столько же до конца октября запустят на ферме в Энгельсе.

Это позволит перейти к промышленному производству такой рыбы.

Сейчас саратовскую форель уже поставляют на реализацию в крупные супермаркеты региона, рестораны и кафе. Совсем скоро рыба будет доступна для заказа индивидуальным клиентам. Энгельсская форель будет реализовываться через торговые точки региона и заведения общепита. Об этом сообщили в секретариате зампреда областного правительства Алексея Стрельникова.

Всего в Саратовской области рыбоводством, в основном прудовой аквакультурой, занимаются более 200 хозяйств. Кроме форелевых ферм полного цикла в Саратове и Энгельсе, в Краснокутском районе запущен цех для производства товарного осетра мощностью до 5 тонн в год.

Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб в Балаковском районе в прошлом году произвел 90 тонн прудовой аквакультуры и 40 тонн рыбопосадочного материала. Два предприятия по производству комбикорма для рыб построены в Аркадакском и Саратовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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