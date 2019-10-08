2019-10-08T09:07:01+03:00
Происшествия

В Саратовской области жертва насильников смогла сбежать, когда ее послали за водкой

Оба обвиняемых приговорены к реальным срокам заключения
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Собранные Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства Суд в Саратвоской области вынес обвинительный приговор 23 и 25-летнему жителям Лысогорского района за сексуальное насилие над своей знакомой. Одного приговорили к 2 годам тюрьмы, другого - к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.

В ночь с 18 на 19 марта эти двое вместе со своей 25-летней знакомой находились в квартире по месту жительства одного из них, вместе выпивали и употребляли наркотики. В этом состоянии мужчины изнасиловали женщину. Через некоторое время они отправили ее за дополнительным спиртным. Она смогла сбежать, когда насильники послали ее купить еще водки. Вместо магазина женщина обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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