Конкурс «Учитель года»: преподавателю из Саратова вручили Малого хрустального пеликана

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-05T10:22:04+03:00

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Вчера, 4 октября, в Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоялись праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области,

- Особые поздравления финалистам 30-го юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Этот успех – серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства. Подчеркну, что ваша приверженность традициям отечественного просвещения, увлечённость, владение современными, эффективными методами обучения – в высшей степени востребованы, – указано в приветствии, подписанном главой государства, – огласила приветственные телеграммы Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева министр просвещения России Ольга Васильева.

Ольга Васильева и председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий вручили пяти призёрам конкурса Малых хрустальных пеликанов.

Награду вручили призеру от Саратовской области – Веронике Романовой, учителю химии лицея № 2 г. Саратов, которая успешно прошла все испытания и вышла в суперфиналисты конкурса.

Так, учительнице химии их Саратова вручили Малого хрустального пеликана.

- Конкурс — грандиозное событие для всего педагогического сообщества. Он направлен на то, чтобы показатель, какие учителя работают в нашей стране, насколько они интересны и многогранны. Участие дает каждому очень много. Это как большой практикум, как сразу несколько курсов повышения квалификации вместе. Столько новых впечатлений, видений методик преподавания — большой педагогический опыт, — поделилась Вероника Романова.

Благодарность за ее труд и пожелания всех благ выразила министр образования Саратовской области Ирина Седова.

По итогам федерального этапа победителем Всероссийского конкурса признана Лариса Гивиевна Арачашвили, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 55 «Долина знаний», Волгоград. Ей достался главный приз – Большой хрустальный пеликан.

В рамках торжественной церемонии состоялось также награждение победителей других конкурсов педагогического мастерства и вручение специальных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU