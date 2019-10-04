2019-10-04T13:50:59+03:00
Общество

Учитель года: Вероника Романова из Саратова может стать лучшим учителем страны

Победитель Всероссийского конкурса определится 4 октября
Екатерина Семенова
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Вероника Романова, учитель химии лицея №2Вероника Романова, учитель химии лицея №2
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Учитель химии лицея №2 Саратова Вероника Романова рассказала о своем участии во Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2019».

Напомним, итоги конкурса будут озвучены сегодня, 4 октября. Вероника Романова вошла в пятерку лучших по всей России

Сейчас на мероприятиях царит напряженное оживление, но, по словам Вероники Романовой, атмосфера очень радостная и дружелюбная.

- Организаторы сделали все, чтобы учителям было комфортно. Нас встречают очень положительно, очень радостно. И нет ярко выраженной конкуренции между конкурсантами, все друг друга поддерживают, особенно в своей группе, например, естественников, русского или иностранного языка. Все друг за друга горой. И, поскольку это будет лицо учительского сообщества в предстоящем году, то, конечно, победить должен тот, кто чуть лучше, чем другие: чуть лучше что-то сделал, чуть лучше себя показал. Это справедливо, так и должно быть, — уверена Вероника Романова.

Финалисты конкурса Учитель года - 2019

Финалисты конкурса Учитель года - 2019

На конкурсе она нашла немало новых интересных знакомств.

- И не только среди химиков. Много общаюсь с учителями географии, иностранного языка. Будет очень полезно попробовать перенять у себя на уроках их опыт, получится ли у меня, — отметила представитель Саратова.

Для Вероники Романовой вхождение в пятерку финалистов Всероссийского конкурса можно считать огромным шагом. В прошлом учебном году она заняла третье место в региональном этапе «Педагогический дебют».

- А далее мой завуч предложила попробовать себя в более серьезном конкурсе. И постепенно я прошла в муниципальный этап, региональный, а теперь и в федеральный. И даже вошла в пятерку, что очень для меня неожиданно, — рассказала Вероника Романова.

Сейчас она получает огромную поддержку от своих родных, знакомых, коллег и, конечно, учеников.

- Постоянно получаю поздравительные смс, мне звонят, пишут. Для меня это очень весомо и значимо! — подчеркнула Вероника Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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