Арестована женщина, забившая ухажера скалкой и ножом в Марксе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-04T09:57:55+03:00

После смерти мужчины она легла спать в том же доме

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В Марксе Саратовской области арестована женщина, забившая мужчину скалкой и ножом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По версии следствия, 30 сентября 44-летняя женщина и 59-летний мужчина распивали алкоголь у нее дома. Гражданин захотел завязать близкое знакомство, но получив отказ, попытался применить силу, чтобы принудить даму к интиму.

Желая защитить себя, женщина ударила его скалкой по голове, а потом принесла с кухни нож и нанесла множественные ранения в грудь и спину.

Мужчину скончался на месте, а злоумышленница легла спать. Утром она пошла за алкоголем и встретила по пути полицейских, которым рассказала, что в доме находится труп.

Во время расследования женщина полностью признала вину и была взята под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU