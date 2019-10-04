2019-10-04T09:57:55+03:00
Происшествия

Арестована женщина, забившая ухажера скалкой и ножом в Марксе

После смерти мужчины она легла спать в том же доме
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Марксе Саратовской области арестована женщина, забившая мужчину скалкой и ножом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По версии следствия, 30 сентября 44-летняя женщина и 59-летний мужчина распивали алкоголь у нее дома. Гражданин захотел завязать близкое знакомство, но получив отказ, попытался применить силу, чтобы принудить даму к интиму.

Желая защитить себя, женщина ударила его скалкой по голове, а потом принесла с кухни нож и нанесла множественные ранения в грудь и спину.

Мужчину скончался на месте, а злоумышленница легла спать. Утром она пошла за алкоголем и встретила по пути полицейских, которым рассказала, что в доме находится труп.

Во время расследования женщина полностью признала вину и была взята под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове отметят Всероссийский день ходьбы
Компания «Т Плюс» перекрыла улицу Горького в Саратове
В Саратовской области на более 60% вызовов «скорая помощь» приезжала с опозданием
Компания «Т Плюс» продолжает отапливать улицы Саратова
В Саратовском театре драмы состоялась премьера дипломного спектакля «Игрок»
В Красноармейском районе пятеро пожарных тушили солому
В Саратове гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей этапа детского Кубка России
Растлившего шестилетнюю девочку пенсионера из Ершова отправили в клинику
В Балашове семь человек тушили деревянный дом
Дома на Слонова и 2-м проезде Панфилова в Саратове остались без воды
Саратовцев оштрафовали на сумму свыше 1 млн рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
В Саратовской области мошенница обманула государство на 1,5 млн рублей
В Заводском районе поезд сбил перебегавшую через рельсы женщину
В Красноармейском районе полыхало сено
В Саратове юноша избил прохожего и отобрал телефон
В Екатериновском районе мужчина до смерти избил собутыльницу
В Саратове рецидивист лишил уборщицу сумки
В Саратове подвели итоги всемирного Фестиваля уличного кино
В Саратове мужчина угнал у пенсионера Opel
В Саратове пройдут соревнования между учителями
Руководитель театра фокусов «Самокат» Сергей Щукин отмечает день рождения
Саратовцам рассказали, как правильно собирать грибы
Из-за работ на проспекте Кирова отключена вода в центре Саратова
В Балакове гость оставил девушку без телефона
В Саратове школьник украл у пенсионера велосипед
Два человека пострадали в ДТП Granta и иномарки в Саратове