2019-10-02T14:08:29+03:00
Происшествия

В Марксе женщина убила собутыльника за приставания скалкой и ножом

Гражданка задержана
Дарья Вострикова
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В отношении 44-летней жительницы Маркса возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 30 сентября 2019 года женщина у себя дома выпивала алкоголь с 59-летним знакомым.

Тот начал оказывать знаки внимания, а потом даже применил силу, несмотря на категоричный отказ и готовность собутыльницы оказать сопротивление.

Тогда женщина сначала ударила скалкой ухажера по голове, из-за чего тот упал на пол. После этого она принесла нож с кухни и начала полосовать мужчину по груди и спине.

От полученных ранений он скончался на месте, а гражданка пошла спать.

На следующий день женщина встала и пошла за алкоголем. Она встретила по пути полицейских и, пользуясь случаем, рассказала, что у нее дома лежит труп.

Стражи порядка проследовали вместе с хозяйкой квартиры к ней домой и обнаружили там тело погибшего.

Теперь подозреваемая в убийстве задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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