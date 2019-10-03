2019-10-03T12:20:14+03:00
Общество

Фермеру из Калининска грозит штраф за заражение свиней чумой

В очаге заболевания пало более 30 особей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 октября, начальник Управления ветеринарии Саратовской области Алексей Частов рассказал о вспышках африканской чумы свиней в России.

- Зарегистрировано 100 очагов от Калининграда до Приморского края. Наши ближайшие соседи — Волгоградская область, все лето были вспышки, в Ульяновской области были вспышки. Это происходит также на крупных свинокомплексах, где высокий, четвертый уровень защиты, — отметил чиновник. Он предположил, что причиной может быть либо то, что система защиты не справляется, либо не выполняются все необходимые мероприятия.

По словам Алексея Частова, для человека эта болезнь не опасна, только для диких кабанов и домашних свиней.

- До настоящего времени у нас нет вакцины, методов лечения. Единственный прием — убить поголовье в радиусе не менее 5 км от очага. Наибольшая активность болезни приходится на лето, но осенью риски тоже есть — при распространении кормов, которые получают на паи владельцы животных, — заметил начальник управления ветеринарии.

Так, в Саратовской области очаг африканской чумы свиней зарегистрирован в селе Новые Выселки Калининского района. Один из фермеров обратился к ветврачу с сообщением о болезни животных. В тот же день по итогам лабораторной экспертизы был поставлен диагноз АЧС. В этом очаге пало более 30 голов.

Теперь мужчину подозревают в завозе больного поголовья, а следовательно, заражении животных. Ему грозит штраф или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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