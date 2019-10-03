Саратовских свиноводов оштрафовали на 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-03T11:25:40+03:00

Регион борется с африканской чумой свиней запретами и ограничением ввоза

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 октября, в пресс-центре правительства Саратовской области обсудили ситуацию с африканской чумой свиней.

Так, начальник отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Жасхайрат Керешев рассказал, что ведомство провело свыше 100 контрольных мероприятий, более 60 проверок предприятий по разведению, содержанию, убою свиней, хранению и реализации продуктов животноводства.

По его словам, было выявлено около 200 нарушений, выписано штрафов на сумму свыше 400 тыс. рублей.

Также ведомство вместе с министерством внутренних дел и прокуратурой провели более 40 проверок, выявлено 56 нарушений, организации оштрафованы на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Жасхайрат Керешев отметил, что была организована работа южного поста на границе Саратовской области и Казахстана и восточного — в Красноармейском районе. Цель — выявление нарушений при перевозках животных. Благодаря принятым мерам удалось задержать 40 машин, где товар везли без документов или с нарушениями. Обратно отправили 938 голов животных и птиц, более 5 тонн продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU