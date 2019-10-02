2019-10-02T18:07:45+03:00
Происшествия

Спасатели Саратова во второй раз поймали падающего с балкона мужчину

Пьяный гражданин заперся в квартире и никому не открывал
Ольга Симонова
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В Саратове спасатели помогли мужчине, упавшему с восьмого этажа.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось в Волжском районе города. Пьяный 38-летний мужчина заперся в квартире изнутри и никому не открывал, разговаривал только по телефону.

Когда спасатели попытались вскрыть дверь его жилища, то гражданин перелез на чужой балкон.

Тогда специалисты горспаса развернули под окном «куб жизни» и саратовец упал, приземлившись на него. «Скорая» госпитализировала мужчину.

Также на месте работала полиция.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда спасатели выезжают на помощь по тому же адресу. Аналогичный случай произошел 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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