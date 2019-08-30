2019-08-30T16:21:03+03:00
Происшествия

Спасатели успели поймать выпрыгнувшего с восьмого этажа мужчину

Гражданина обмотали веревкой и затащили на балкон [видео]
Дарья Вострикова
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Житель Саратова пытался прыгнуть с балкона.

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Сегодня, 30 августа, сотрудники областной службы спасения уберегли саратовца от необдуманного поступка.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Чернышевского.

Очевидцы сообщили, что гражданин был агрессивен, кричал, что спрыгнет. Сотрудники оперативной службы сначала уговаривали буяна, а потом обмотали его веревкой. Двое спасателей дежурили на балконе, еще один помогал, спустившись на альпинистском снаряжении, сверху.

Внизу у дома спасатели надули «куб жизни».

Через несколько секунд горожанин спрыгнул, однако его успели затащить внутрь здания через балкон.

Поступок вызвал неодобрение местных жителей. Горожане считают, что пока спасатели уделяли ему время, можно было бы оказать реальную помощь другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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