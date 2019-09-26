Мэрия Саратова предупредила о близкой вспышке мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 21:52 2019-09-26T21:52:16+03:00

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В администрации Саратова признали, что эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС, в народе – «мышиная лихорадка» – прим. ред.) «в Саратовской области и в городе Саратове продолжает оставаться напряженной». И это – не смотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Наиболее активные природные очаги мышиной лихорадки расположены в зеленой зоне Саратова в районе Кумысной поляны, в Аткарском, Калининском, Татищевском, Петровском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском районах.

- Природные очаги ГЛПС располагаютсяв увлажненных и захламленныхлесных массивах, особенно липовых и дубовых,а также в лесныховрагах, лесных поймах рек. Осенью, с наступлением холодов, начнётся активная миграция мышевидных грызунов в жилые и хозяйственные постройки, расположенные рядом с лесом, - предупредили в администрации Саратова.

Там также отметили, что многолетний мониторинг за заболеваемостью ГЛПС в Саратовской области показал, что для нашей области характерен рост заболеваемости в осенне-зимние месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU