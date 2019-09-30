В Саратове парень упал в шахту недостроя
В минувшую субботу, 28 сентября, 20-летний парень упал в шахту недостроя на улице Чернышевского, 66а (Капитель-2002) в Октябрьском районе Саратова.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, юноша был на восьмом этаже недостроя с друзьями.
В результате падения парень получил серьезные травмы, его состояние расценивается как тяжелое. Пострадавшего вытащили наверх с помощью альпинистского снаряжения сотрудники облспаса.
Они же вместе с врачами «скорой помощи» госпитализировали пострадавшего.
Напомним, это далеко не первое подобное ЧП в Саратове. Ранее 14-летний подросток упал с заброшенного здания на Перспективной улице, а при падении с долгостроя «Биос» насмерть разбились два школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU