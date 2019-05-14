2019-05-15T07:37:55+03:00
Происшествия

В Саратове 14-летний мальчик упал с заброшенного здания

Он был госпитализирован
Екатерина Семенова
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В Саратове на улице Перспективная, 10а с заброшенного здания упал подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 14-летний мальчик свалился со второго этажа.

На место происшествия были вызваны спасатели и медики «скорой». Пострадавшему была оказана первая помощь. Его госпитализировали с переломами.

Находившиеся вместе с ним другие подростки были доставлены в полицию для опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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