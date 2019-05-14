В Саратове 14-летний мальчик упал с заброшенного здания
Он был госпитализирован
Изменить размер текста:
В Саратове на улице Перспективная, 10а с заброшенного здания упал подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 14-летний мальчик свалился со второго этажа.
На место происшествия были вызваны спасатели и медики «скорой». Пострадавшему была оказана первая помощь. Его госпитализировали с переломами.
Находившиеся вместе с ним другие подростки были доставлены в полицию для опроса.
ИСТОЧНИК KP.RU