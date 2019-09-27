Администрация потребовала завершить вскрышные работы в Саратове до конца недели

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-27T08:40:03+03:00

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В мэрии Саратова обсудили вскрышные работы в центре города.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко встретился с представителями филиала «Т Плюс» и подрядных организаций. Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, совещание было проведено по поручению главы города Михаила Исаева.

Напомним, ранее состоялся рейд по местам вскрышных работ.

По словам Сиденко, следует ускорить темпы. Сейчас на улице Горького круглосуточно демонтируются остатки канала. Также 24 часа в сутки идут работы на Сакко и Ванцетти, где трудятся четыре звена.

По словам Максима Сиденко, до конца недели все работы должны быть выполнены.

- Мы еще не начинали отопительный сезон так рано, но время пришло. Есть запрос от жителей, необходимо его выполнять. Сроки обозначены четко — 30 сентября, — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU