За нарушения при вскрышных работах в Саратове составлено 300 протоколов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-26T14:05:50+03:00

Чиновник администрации призвал «Т Плюс» сообщать, когда они не успевают завершить работы в срок

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Сегодня, 26 сентября, в Саратове прошел рейд муниципального контроля по колодцам, раскопанным улицам и местам вскрышных работ.

Первой точкой стал разрушенный колодец на Радищева, 16, принадлежащий одной из телекоммуникационных компаний.

- Такая ситуация возникла потому, что при уборке пешеходной зоны продавливается колодец. Не могу ответить, в течение какого времени он разрушался. Его обезопасили деревянным настилом, — пояснил начальник участка Алексей Щербаков.

- ГОСТ этого не предусматривает, — заметил начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.

Чиновник рассказал, что по закону после предостережения дается два месяца на решение проблемы.

- Потом материалы направляют в прокуратуру. Проводится еще одна проверка в течение 5-10 дней, после чего выносится предписание, а впоследствии составляется протокол. После внеплановой проверки срок снижается с двух месяцев до минимум одного, — уточнил Андрей Марусов.

Еще один люк организации оказался закрыт деревянным настилом в «кармане» для автомобилей на Рабочей, 95.

Следующим адресом рейда стал Горького, 73. Здесь произошла аварийная ситуация две недели назад. Вскрышные работы должны были закончиться сегодня, но проблема не устранена.

Андрей Марусов признал, что таких объектов, к сожалению, много. Коммунальному предприятию настоятельно рекомендовали ускорить завершение вскрышных работ.

Делегация заметила незаконные работы на улице Чапаева, 179, раскопки без обозначений на недавно уложенном асфальте на Вавилова, 54.

Здесь работы необходимо завершить к завтрашнему дню, 27 сентября.

Последним адресом стали раскопки на углу Зарубина и Чапаева.

- Здесь построят новую тепловую камеру. Поставлена задача завершить работу до 5 октября. Вчера административная комиссия привлекла нас к штрафу за просроченное нарушение, — отметил руководитель по ремонту теплосетей Дмитрий Худяков.

- Рассматриваем вопрос о повторном составлении протокола. «Т Плюс» прорабатывает вопрос, чтобы подрядчик, который тут работает, оформлял разрешение на себя. Важный момент также, что нужно освещать, где вы не успеваете что сделать, — сказал Андрей Марусов.

Подводя итоги мероприятия, чиновник отметил, что за нарушения уже составлено около 300 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU