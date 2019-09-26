Володин инициировал внесение поправок в законодательство в интересах обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-26T21:09:14+03:00

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Сканы обращения спикера ГД Володина с резолюцией премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы в группе Инстаграм volodin.saratov. Руководитель правительства поручил проработать и доложить согласованное с Госдумой предложение по этому поводу. Поручения даны руководителю аппарата Правительства РФ Константину Чуйченко и заместителю председателя Правительства по вопросам строительства и регионального развития Виктору Мутко.

- Сегодня действует норма закона, которая позволяет за счёт средств федерального бюджета выделять компенсацию лишь тем обманутым дольщикам, которые не являются членами ЖСК. Из 31 проблемного дома региона, которые будет достраивать ДОМ.РФ, 10 объектов имеют форму ЖСК. На встрече с обманутыми дольщиками к Вячеславу Володину обратились люди с просьбой о внесении изменений в законодательство.

Многие ЖСК представляют собой пустыри или территории, требующие отселения существующих площадок. Члены этих ЖСК должны иметь возможность получить компенсацию. Чтобы такая возможность была, необходимо менять законодательство, - сообщается в группе сторонников Вячеслава Володина в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU