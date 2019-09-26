Почти 200 учреждений соцсферы Саратова до сих пор не подали заявки на подачу тепла

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-26T13:27:24+03:00

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Только один объект соцсферы в Саратове не готов к пуску тепла из-за ремонта теплотрассы. Всего в городе с лета шел ремонт 11 участков магистральных теплосетей. Об этом заявил на заседании правительства заммэра Саратова Сиденко.

- Задержка по срокам связана с увеличением объема ремонта — пришлось заменять гораздо больше труб, чем планировалось. Сроки окончания всех ремонтов — 30 сентября не меняются, 1 октября — благоустройство. Работы идут по завершению, технологически все будет готово к 30 сентября, — заявил заммэра Саратова Максим Сиденко.

Он отметил, что энергетики выявили 847 повреждений в рамках опрессовки, из них 25 — еще в работе, помимо участков реконструкции магистралей.

- Аварии будут, не избежать, но мы готовы, аварийные бригады подготовлены, — заявил Сиденко.

Зампред Бусаргин задал вопрос заммэру — почему не поданы заявки от всех учреждений городской соцсферы на подачу тепла?

- Все заявки от учреждений соцсферы в Саратове сданы, — заверил Сиденко.

В Саратове 589 соцучреждений, в 120 подано тепло, еще 280 подали заявки. Мы считать умеем. Не будем тут пререкаться, наведите порядок, у вас есть на это три дня, — прервал городского чиновника Александр Стрелюхин.

- Недовольства много, подзатянули. Но подчеркну, беспрецедентный объем работ по городу, по магистральным сетям, чтобы потом были качественные услуги. Но люди должны увидеть эффект. 847 повреждений — это говорит о чем то, — заметил председатель правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU