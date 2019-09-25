В Волгограде найдено тело курсанта саратовского института Нацгвардии
В Волгограде найдено тело саратовского курсанта.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», труп нашли 24 сентября в 14:55 в Городищенском районе Волгограда.
Труп обнаружили местные грибники в овражьей балке в километре от садового товарищества «Диана». Председатель СНТ сообщил о ЧП в полицию, на место прибыли оперативные сотрудники.
Правоохранители по ориентировке опознали курсанта Саратовского военного института войск Национальной гвардии Максима Соловьева. Напомним, 20-летний третьекурсник пропал 28 июля в Саратове.
У трупа был найден паспорт на имя Максима Соловьева и водительское удостоверение. Примечательно, что рядом лежали полиэтиленовый пакет, резиновая трубка и газовый баллон. Экспертиза впоследствии установила, что причиной смерти стало отравление пропаном.
Материалы переданы в Следственный комитет Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU