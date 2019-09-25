В Волгограде найдено тело курсанта саратовского института Нацгвардии

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-25T11:30:30+03:00

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В Волгограде найдено тело саратовского курсанта.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», труп нашли 24 сентября в 14:55 в Городищенском районе Волгограда.

Труп обнаружили местные грибники в овражьей балке в километре от садового товарищества «Диана». Председатель СНТ сообщил о ЧП в полицию, на место прибыли оперативные сотрудники.

Правоохранители по ориентировке опознали курсанта Саратовского военного института войск Национальной гвардии Максима Соловьева. Напомним, 20-летний третьекурсник пропал 28 июля в Саратове.

У трупа был найден паспорт на имя Максима Соловьева и водительское удостоверение. Примечательно, что рядом лежали полиэтиленовый пакет, резиновая трубка и газовый баллон. Экспертиза впоследствии установила, что причиной смерти стало отравление пропаном.

Материалы переданы в Следственный комитет Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU