2019-08-05T12:13:00+03:00
Происшествия

В Саратове пропал без вести курсант института нацгвардии

Житель Волгограда учился на третьем курсе
Екатерина Семенова
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Максим СоловьевМаксим Соловьев
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В Саратове пропал без вести студент ФГКОУ ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ» Максим Соловьев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 20-летний житель Волгограда учился на третьем курсе.

Последний раз Максима Соловьева видели 28 июля. В период с 10:00 до 11:30 он вышел из квартиры на улице Большая Казачья, где проживал. Находясь в ученическом отпуске, он отправился в магазин «Фуражка» на Московской, 157. После этого о местонахождении курсанта ничего не известно. Его телефон отключен.

- При этом накануне он строил текущие планы, намеревался после посещения магазина присоединиться к однокурсникам для совместного посещения сборов по месту службы.

Следователи устанавливают местонахождения молодого человека, — отмечают в СУ СК.

Максим Соловьев обладает славянской внешностью. На вид ему 20-22 года, у него темно-русые короткие волосы, выступающие ушные раковины. На щеках имеются оспины.

На момент пропажи был одет в черные джинсы и футболку черного или темно-синего цвета. При себе у Максима Соловьева имелся матерчатый рюкзак, предположительно, с форменным обмундированием. Также не исключено, что у него с собой был паспорт и iPhone 6.

Следователи просят всех, кто владеет информацией о судьбе Максима Соловьева, позвонить по телефонам: 8 (8452) 74-15-24, 8-927-133-22-58 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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